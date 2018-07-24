كتل سياسية عراقية تعترض على عمليات العد والفرز

أبدى عدد من ممثلي الكتل السياسية في محافظات عراقية، اليوم الثلاثاء، اعتراضهم على عمليات العد الفرز لصناديق الانتخابات الأخيرة التي جرت في 12 مايو 2018.

وقال عدد من هؤلاء الممثلين خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في بغداد وحضرته RT إن "غالبية المحطات التي تم اختيارها وجلبها من محافظة صلاح الدين إلى بغداد لم ترد حولها شكاوى واضحة من قبل الكيانات السياسية، التي شاركت في العملية الانتخابية".

وأضافوا أن "المحطات الانتخابية التي جرت فيها عمليات التزوير لم يتم جلبها لحد الآن رغم أن وقت العد والفرز اليدوي قد قارب على الانتهاء".

وأشار ممثلو الكتل السياسية إلى وجود "12 مركزا انتخابيا للنازحين في كركوك وصلاح الدين تضم 90 محطة انتخابية جرت عمليات الانتخاب فيها ضمن المحافظتين، لم يتم إجراء عمليات العد والفرز بخصوصها".

وطالبوا مجلس المفوضين المنتدب والهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات بإنصاف الناخبين من خلال النظر في الشكاوى والطعون التي قدمت لهم.

المصدر: RT