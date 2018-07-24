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تميم يبحث مع ماي جهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله

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تميم يبحث مع ماي جهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله
Reuters POOL New
أمير قطر الشيخ تميم ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
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استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في لندن، العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "الشيخ تميم بن حمد أشاد بالعلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية المتينة، التي تجمع قطر بالمملكة المتحدة لأكثر من مائة عام، وبالتقدم المنجز في كافة مجالات التعاون، لاسيما في الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها".

كما وألتقى أمير دولة قطر أعضاء من مجلس العموم في مقر البرلمان البريطاني بلندن، من بينهم زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، وذلك عقب لقائه بعمدة الحي المالي في لندن اللورد تشارلز بومان، والذي أكد على أن "شركات بريطانية تتطلع للاستثمار في البنى التحتية وقطاع الأمن الإلكتروني والقطاعات الأخرى المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم عام 2022".

وتأتي زيارة الشيخ تميم تلبية لدعوة من رئيسة وزراء بريطانيا ماي، التي أشارت إلى أن المباحثات المشتركة ستشمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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