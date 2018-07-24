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موسكو: لافروف وغيراسيموف بحثا مع ماكرون الوضع في سوريا مع التركيز على سرعة عودة اللاجئين

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موسكو: لافروف وغيراسيموف بحثا مع ماكرون الوضع في سوريا مع التركيز على سرعة عودة اللاجئين
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في سوريا مع التركيز على سرعة عودة اللاجئين، حسب الخارجية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسريع التسوية السياسية في سوريا وإعادة إعمار البلاد وعودة اللاجئين".

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لافروف وغيراسيموف إلى باريس بعد برلين والقدس لمناقشة الوضع في سوريا

وقد توجه لافروف وغيراسيموف إلى باريس، بعد زيارة لألمانيا وإسرائيل، ناقشا خلالها الوضع في سوريا، وذلك بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

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