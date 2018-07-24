مصدر عراقي لـRT: منعنا تظاهرات في المناطق المحررة روج لها بعثيون

كشف مصدر أمني في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن منع السلطات في المناطق المحررة من سيطرة "داعش"، انطلاق تظاهرات تؤيد تلك التي خرجت في المحافظات الجنوبية.

وقال المصدر لـRT: "يأتي سبب منع انطلاق تلك التظاهرات التي كان من المقرر خروجها في الأنبار وصلاح الدين، لأن بعثيين (من حزب البعث المنحل في العراق) روجوا لها من خارج العراق".

وأضاف أن "السلطات الأمنية تراقب بشكل مكثف أي تحركات تحاول زعزعة الوضع الأمني في المناطق المحررة، لكن هذه المراقبة لا تتدخل بحرية الناس في التعبير عن رأيهم، لكننا لا نريد أن يكونوا ضحية الترويج البعثي والتخريبي".

المصدر: RT