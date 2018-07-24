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التحالف العربي يجبر طائرة تابعة للصليب الأحمر على الهبوط في جازان

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التحالف العربي يجبر طائرة تابعة للصليب الأحمر على الهبوط في جازان
Reuters
التحالف العربي يجبر طائرة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر على الهبوط في مطار جازان - صورة من الأرشيف -
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أجبر التحالف العربي بقيادة السعودية الثلاثاء، طائرة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي، على الهبوط في مطار الملك عبد الله الإقليمي بجازان.

وقال التحالف إن طاقم الطائرة لم يستجب لنداء التحالف بعد إعطائه أوامر إرشادية لإبعادها عن منطقة العمليات وإجبارها على الهبوط.

وأضاف أن الطائرة التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي تغير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي، وانحرفت عن خط السير المخصص لها بالمجال الجوي ودخلت منطقة العمليات.

وأشار التحالف إلى أن ما قام به طاقم الطائرة يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران ويعرض سلامة المجال الجوي والركاب للخطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الطيران الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي.

وأضاف المالكي، أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها بالهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان.

وأشار المتحدث إلى أن التحالف يؤكد حرصه على أن الإجراءات تم اتخاذها من أجل لسلامة المجال الجوي وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملين بالمجال الإنساني.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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