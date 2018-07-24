وزير الدفاع القطري يضع حجر أساس مشروع توسعة قاعدة "العديد" العسكرية

وضع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع توسعة قاعدة "العديد" الجوية.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة، وشارك فيه الجنرال جيسون أرماغسوت، قائد الجناح الجوي الأمريكي في القاعدة، وعدد من القادة العسكريين من الجانبين القطري والأمريكي، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يشارك في حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة قاعدة العديد الجوية#قطر#امريكاpic.twitter.com/ZdnwBNS3uT — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 24 июля 2018 г.

ويشمل مشروع توسعة قاعدة العديد الجوية، بناء ثكنات سكنية ومباني خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى رفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية.

وذكرت الوكالة القطرية أن هذه الخطوة تأتي لتؤكد التزام قطر بتعميق العلاقات العسكرية الاستراتيجية مع أمريكا، وانطلاقا من التزام الطرفين بتطوير وتوطيد التعاون والتنسيق العملياتي العسكري بين البلدين.

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وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن قطر تعمل حاليا مع حليفها الاستراتيجي الأمريكي على رسم خريطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يشمل ضم قاعدة "العديد" لقائمة القواعد العسكرية الدائمة التابعة للولايات المتحدة.

وكشف وزير الدفاع القطري خالد محمد العطية، في لقاء أجراه مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بلاده تخطط لتحديث وتوسيع قاعدة "العديد" الأمريكية، التي تستخدمها واشنطن في إطار حربها على الإرهاب، لافتا إلى أن الدوحة رصدت 1.8 مليار دولار لهذا الأمر.

وقال العطية إن قطر تريد أن تصبح العديد منشأة أمريكية دائمة، موضحا: "نود رؤية حلفائنا وهم يقيمون معنا هنا بشكل دائم"، كاشفا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستقوم قطر ببناء قاعدتين بحريتين.

وتستضيف قاعدة "العديد" العسكرية الجوية في قطر حاليا أكثر من 10 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، إضافة إلى عناصر من قوات التحالف الدولي.

وتقع القاعدة، التي تأسست في العام 2005، على بعد 30 كم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتحتوي على أحدث المرافق السكنية والخدمية والعملياتية الداعمة لأعمال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

كما تضم قطر قاعدة أمريكية ثانية هي "السيلية" التي تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية مقرا للتحضير للعمليات العسكرية.

المصدر: وكالات