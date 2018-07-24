مساعد بوتين يكشف تفاصيل لقاء لافروف وغيراسيموف مع نتنياهو

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، تطرقا خلال زيارتهما إلى إسرائيل لتواجد القوات الإيرانية في سوريا.

وتعليقا على زيارة لافروف وغيراسيموف إلى إسرائيل، قال أوشاكوف اليوم الثلاثاء: "مسألة إبعاد القوات الإيرانية مسافة 100 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية كانت حاضرة من بين المسائل الأخرى التي تطرق إليها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارته إلى إسرائيل".

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وأعاد أوشاكوف إلى أذهان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 11 يوليو الماضي، الذي ناقشا خلاله كافة المسائل المتعلقة بالتسوية السورية، مشددا على أن كل ما تبع ذلك من خطوات، بما فيها زيارة لافروف وغيراسيموف إلى إسرائيل، يأتي تنفيذا لمخرجات هذا اللقاء".

وكان لافروف وغيراسيموف قد عقدا أمس الاثنين اجتماعا في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا، وضمان الأمن على طول الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

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وفي هذا الشأن نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر رفيع المستوى، أن إسرائيل رفضت عرضا روسيا لإقامة حزام أمني بعرض حوالي 100 عن الحدود الإسرائيلية الشمالية، مطالبة بعدم وجود أي قوات إيرانية على كامل الأراضي السورية.

إضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تصر على أن تكون سوريا خالية من الصواريخ طويلة المدى، وكذلك على إغلاق كافة المنشآت التي تنتج فيها صواريخ.

المصدر: انترفاكس