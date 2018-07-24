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نتنياهو: المقاتلة السورية انتهكت اتفاق فك الاشتباك فأسقطناها

أخبار العالم العربي

نتنياهو: المقاتلة السورية انتهكت اتفاق فك الاشتباك فأسقطناها
Reuters Maxim Shemetov
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إسقاط الجيش الإسرائيلي الطائرة الحربية السورية.

وقال نتنياهو: "اكتشفت دفاعاتنا الجوية طائرة تابعة لسلاح الجو السوري تقلع من مطار تيفور (في ريف حمص) وتخترق المجال الجوي الإسرائيلي".

واعتبر أن "هذا خرق سافر لاتفاقية فك الاشتباك بيننا وبين سوريا من العام 1974"، مضيفا "أوضح مرة أخرى أننا لن نقبل بأي خرق مثل هذا وبأي اختراق لأراضينا وبأي انزلاق للنيران إلى أراضينا، لا برا ولا جوا."

وتابع أن قوات بلاده "عملت بشكل مناسب"، مطالبا بـ "احترام" اتفاقية فك الاشتباك بحذافيرها".

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المصدر: RT

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إسقاط إسرائيل مقاتلة سورية.. عمل عسكري أم رسالة سياسية؟