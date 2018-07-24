مبعوثا بوتين وماكرون يبحثان الجوانب الإنسانية للوضع في سوريا

ناقش مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، مع نظيره الفرنسي فرانسوا سينيمو، الوضع في سوريا، مع التركيز على الجوانب الإنسانية في البلاد، حسب وزارة الخارجية الروسية.

ووفقا للخارجية، فإن لافرينتيف بالاشتراك مع سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أجريا "مشاورات مفصلة" مع وفد فرنسي برئاسة مبعوث الرئيس الفرنسي إلى سوريا.

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وأوضحت الخارجية الروسية، أنه بالإضافة إلى ذلك، جرت مناقشة مسألة تفعيل المبادرة المشتركة لتقديم المساعدة إلى سكان الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.

وبالتزامن مع ذلك، أكد مصدر دبلوماسي روسي، توجه وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، إلى باريس، بعد زيارة لألمانيا وإسرائيل، ناقشا خلالها الوضع في سوريا.

المصدر: وكالات