لافروف وغيراسيموف إلى باريس بعد برلين والقدس لمناقشة الوضع في سوريا

أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، توجها إلى باريس، بعد زيارة لبرلين، ناقشا خلالها الوضع في سوريا.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا، ذكرت فيه أن لافروف، وغيراسيموف ناقشا خلال لقائهما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، اليوم الثلاثاء، الوضع حول التسوية في سوريا، بما فيه المهام المتعلقة بعودة اللاجئين إلى سوريا وتقدم العملية السياسية.

وسبق لأولريكا ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن أفادت بأن هذا اللقاء تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان لافروف وغيراسيموف قد عقدا أمس الاثنين اجتماعا في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا وتوفير الأمن على خط الحدود مع إسرائيل.

المصدر: تاس + نوفوستي