مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": مقتل عقيد طيار سوري إثر استهداف إسرائيل للمقاتلة السورية

قال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، إن العقيد الطيار السوري عمران مرعي قتل، فيما لا يزال مصير الطيار الآخر مجهولا إثر إسقاط طائرتهما بصواريخ إسرائيلية.

وأكد المصدر العسكري السوري أن الطائرة سقطت قرب "الجيب الداعشي" الذي يحتله مسلحو التنظيم عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

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وأفاد المصدر بأن الطائرة التي أسقطتها صواريخ باتريوت إسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري المحتل على الإطلاق، وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية.

وأشار المتحدث إلى أن الطائرة السورية كانت في مهمة قتالية ضد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في أقصى جنوب غرب سوريا في حوض اليرموك، غربd درعا.

وأضاف أن إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق "الجيب الداعشي" جنوب سوريا، في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيارين من قبل مسلحي "داعش" والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء عن إطلاق صاروخ "باتريوت" لاعتراض مقاتلة سورية من طراز "سوخوي"، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوبي هضبة الجولان.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"