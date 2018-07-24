وقفة احتجاجية لمحامي البصرة تنديدا بمقتل زميلهم

تظاهر العشرات من محامي محافظة البصرة اليوم الثلاثاء أمام مقر محكمة الاستئناف، تنديدا بمقتل زميلهم جبار محمد الكرم على أيدي مسلحين.

وتجمع المحامون في وقفة احتجاجية طالبوا خلالها الحكومة الاتحادية في بغداد بتوفير الحماية للمحامين من الضغوط التي يتعرضون لها، فيما أكد بعضهم أن الوضع في محافظة البصرة غير آمن.

RT

وستتجدد الوقفة لثلاثة أيام، تعمل خلالها النقابة على رفع توصيات ومطالب للحكومة الاتحادية في بغداد بشأن إيقاف الاعتداءات التي يتعرضون لها.

وقالت نقيبة المحامين أحلام اللامي لـRT: "عملية اغتيال المحامي في البصرة تؤكد أن هناك من يريد زعزعة الوضع واستهداف رجال القانون".

RT

كما أشار مصدر آخر في نقابة المحامين العراقيين لـRT إلى أن "هناك معلومات من البصرة تفيد بأن مقتل المحامي أمس كان بسبب خلافات عشائرية".

وأضاف: "نعمل حاليا مع الحكومة العراقية للتحقيق في عملية اغتياله ومن هي الجهة التي تقف وراء ذلك".

يذكر أن مجموعة مسلحة مجهولة اغتالت أمس الاثنين، المحامي جبار محمد الكرم في محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات كبيرة ضد الفساد وسوء الخدمات منذ أسبوعين تقريبا.

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وأبلغ نشطاء في العراق مراسلنا أن المحامي القتيل، تطوع الأسبوع الماضي للدفاع عن المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء تظاهرات محافظة البصرة.

المصدر: RT