10 معلومات هامة عن أكبر محطة كهرهوائية مصرية في العالم

دشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، أكبر محطة لتوليد كهرباء الرياح في العالم داخل منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر.

إقرأ المزيد

ومن مواصفاتها:

1.تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 580 ميغاواط

2. كلفة المحطة 12 مليار جنيه مصري

3. تضم المحطة 390 عنفة رياح

4. المشروع الأول 120 عنفة بقدرة 240 ميغاواط

5. المشروع الثاني 110 عنفات بقدرة 220 ميغاواط

6. المشروع الثالث 60 عنفة بقدرة 120 ميغاواط

7. تحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند عبور الطيور

8. ربط 100 عنفة بالشبكة القومية للكهرباء المصرية من المشروع الأول

9. ربط 75 عنفة بالشبكة القومية للكهرباء بقدرة 150 ميغاواط من المشروع الثاني

10. المحطة مشادة في منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر

المصدر: RT + وكالات