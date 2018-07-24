 
مباشر
عاجل
نتنياهو: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة سوخوي سورية في المجال الجوي لهضبة الجولان

10 معلومات هامة عن أكبر محطة كهرهوائية مصرية في العالم

أخبار العالم العربي

10 معلومات هامة عن أكبر محطة كهرهوائية مصرية في العالم
Globallookpress
طاقة الرياح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk38

دشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، أكبر محطة لتوليد كهرباء الرياح في العالم داخل منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر.

إقرأ المزيد
طاقة الرياح السيسي يفتتح أكبر مشروع لطاقة الرياح في العالم

ومن مواصفاتها:

1.تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 580 ميغاواط

2. كلفة المحطة 12 مليار جنيه مصري

3. تضم المحطة 390 عنفة رياح

4. المشروع الأول 120 عنفة بقدرة 240 ميغاواط

5. المشروع الثاني 110 عنفات بقدرة 220 ميغاواط

6. المشروع الثالث 60 عنفة بقدرة 120 ميغاواط

7. تحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند عبور الطيور

8. ربط 100 عنفة بالشبكة القومية للكهرباء المصرية من المشروع الأول

9. ربط 75 عنفة بالشبكة القومية للكهرباء بقدرة 150 ميغاواط من المشروع الثاني

10. المحطة مشادة في منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا