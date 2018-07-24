السيسي للمصريين: "اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر!"

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدور وزارة البترول المصرية في حل أزمات قطاع الكهرباء.

وقال الرئيس المصري، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات قطاع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، في مصر: "هناك موضوعات موجودة في مصر ليست منضبطة منذ فترة، لظروف مصر.. وزارة البترول كانت تطلب المال لكي تشتري البترول لتشغيل محطات الكهرباء."

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وأضاف: "الدولة يقودها 100 مليون، وهذا موضوع لا يتم حله بالطعام والشراب، وقسما بالله إذا كان الموضوع يتوقف على وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، أقسم بالله لأقعد بقية عمري كله أكل وجبة واحدة."

ونوه بأن الدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة، وما تحقق في الكهرباء والطاقة في مصر خيال، وخاطب المصريين قائلا: "أرجو تكونوا سعداء بهذا الأمر، ولن يقدر أحد إحباطنا، كل المطلوب اصبروا، وسترون العجب العجاب في مصر."

المصدر: وكالات