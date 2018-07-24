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"هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية" تعلن أسماء مرشحيها للجنة الدستورية

أخبار العالم العربي

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حصلت مراسلة RT في فرنسا دينا أبي صعب، اليوم الثلاثاء، على قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية عن "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية".

RT
RT

وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، إنه إضافة للقائمة الموجودة، شكلت الهيئة فريقا من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة، مشيرا إلى أن ما تم تناقله من أسماء لقائمة مرشحي هيئة التفاوض للجنة الدستورية في وقت سابق غير دقيق.

ونشر الحريري سلسلة تغريدات على تويتر أكد في إحداها أن آليات ومعايير الاختيار لقائمة هيئة التفاوض للجنة الدستورية، تمت على أساس الاختصاص والكفاءة أولا ومن ثم تمثيل النساء ومكونات الشعب السوري، إضافة إلى تمثيل أوسع للشباب والأكاديميين والسياسيين المؤمنين بأهداف الثورة في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وأكد نصر الحريري أن الانخراط باللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده، مشددا على أنه من الضروري تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال التي تم تبنيها في مسار التفاوض لإقامة هيئة الحكم الانتقالي وخلق بيئة آمنة ومحايدة وفق بيان جنيف 2012 من شأنها أن تعطي فرصة حقيقية للدستور المأمول أن يطبق واقعيا ويعطي فرصة جديدة للشعب السوري أن يستعيد حياته السياسية والحقوقية.

وأضاف "نعيد تأكيدنا على المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية والذي تم اعتماده منذ انطلاقها، ولا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

المصدر: RT + "تويتر"

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