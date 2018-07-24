"هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية" تعلن أسماء مرشحيها للجنة الدستورية

حصلت مراسلة RT في فرنسا دينا أبي صعب، اليوم الثلاثاء، على قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية عن "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية".

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وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، إنه إضافة للقائمة الموجودة، شكلت الهيئة فريقا من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة، مشيرا إلى أن ما تم تناقله من أسماء لقائمة مرشحي هيئة التفاوض للجنة الدستورية في وقت سابق غير دقيق.

إضافة للقائمة الموجودة شكلت الهيئة فريقا من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة. — د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) 24 июля 2018 г.

ونشر الحريري سلسلة تغريدات على تويتر أكد في إحداها أن آليات ومعايير الاختيار لقائمة هيئة التفاوض للجنة الدستورية، تمت على أساس الاختصاص والكفاءة أولا ومن ثم تمثيل النساء ومكونات الشعب السوري، إضافة إلى تمثيل أوسع للشباب والأكاديميين والسياسيين المؤمنين بأهداف الثورة في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

آليات ومعايير الإختيار لقائمة هيئة التفاوض للجنة الدستورية تمت على اساس الإختصاص والكفاءة أولا ومن ثم تمثيل النساء ومكونات الشعب السوري اضافة الى تمثيل أوسع للشباب والاكاديمين والسياسيين المؤمنين بأهداف الثورة في تحقيق الانتقال السياسي في سورية. — د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) 24 июля 2018 г.

وأكد نصر الحريري أن الانخراط باللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده، مشددا على أنه من الضروري تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال التي تم تبنيها في مسار التفاوض لإقامة هيئة الحكم الانتقالي وخلق بيئة آمنة ومحايدة وفق بيان جنيف 2012 من شأنها أن تعطي فرصة حقيقية للدستور المأمول أن يطبق واقعيا ويعطي فرصة جديدة للشعب السوري أن يستعيد حياته السياسية والحقوقية.

إن إنخراطنا باللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده . — د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) 24 июля 2018 г.

وأضاف "نعيد تأكيدنا على المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية والذي تم اعتماده منذ انطلاقها، ولا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

نعيد تأكيدنا على المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية والذي تم اعتماده منذ انطلاقها " لا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء". — د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) 24 июля 2018 г.

المصدر: RT + "تويتر"