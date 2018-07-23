الأمم المتحدة: يجب أن يعود اللاجئون إلى سوريا طوعا وبأمان

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الأممية تؤيد العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم في ظروف آمنة.

وقال دوجاريك خلال الإحاطة الدورية في مقر الأمم المتحدة، ردا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة عند مناقشة روسيا والولايات المتحدة بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم: "ليس لدي ما أقوله بشأن المفاوضات.. ومع ذلك، تدعو الأمم المتحدة من حيث المبدأ إلى عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم طواعية وبكرامة وأمان.. لا يمكن إجبار أي شخص على العودة".

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وقد تطرق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفيين في مقر الأمم المتحدة الجمعة الماضية إلى قضية اللاجئين السوريين، قائلا إنها نوقشت خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي في 16 يوليو. ووفقا له، فقد دار الحديث حول كيفية عودة اللاجئين إلى ديارهم.

المصدر: تاس