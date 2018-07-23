الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص قطر

رحبت حكومة الإمارات العربية اليوم الاثنين، بقرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت الحكومة الإماراتية في بيان، إن محكمة العدل الدولية رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل.



وأضاف البيان أن دولة الإمارات "تحث قطر على الانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. وتؤكد في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018".

من جهتها اعتبرت وسائل الإعلام القطرية قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها الدوحة ضد الإمارات أمام هذه المحكمة "انتصارا" لقطر.

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وكانت قطر قد طالبت في شكواها ضد الإمارات بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بهم فورا.

واتخذت محكمة العدل الدولية العديد من الإجراءات المؤقتة ذات طبيعة ملزمة وطالبت بتنفيذها وهي على النحو التالي:

1. على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر.

2. إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها.

3. إلزام أبوظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات.

4. إلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.

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المصدر: وكالات