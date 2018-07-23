الأردن ... قرار بالقبض على 30 مشتبها بقضية السجائر

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات اليوم الاثنين، بأن الحكومة اتخذت قرارا بإلقاء القبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب السجائر.

وقالت غنيمات إن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء المشتبهين، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنعهم من السفر خارج المملكة.

ونفت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية نبأ تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن ابن أحد المتورطين في هذه القضية تمكن أمس الأحد من مغادرة البلاد.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد صرح أمس بأنه لن يقبل أي وساطات في أي قضية فساد بما فيها قضية تهريب السجائر، ووعد بكشف ملابسات هذه القضية، مشيرا إلى أنه من حق المواطنين الأردنيين أن يعرفوا تفاصيل هذه القضية وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.

وأضاف الرزاز في حوار مع وكالة "سرايا" الأردنية عبر الهاتف، أنه أخذ الضوء الأخضر من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، منذ أن شرع في تشكيل حكومته، للمضي بفتح ملف الفساد، بغض النظر عن الأسماء المتورطة فيه.

المصدر: وكالات