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السفارة الأمريكية في بغداد: ندعم حق العراقيين في التظاهر السلمي

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السفارة الأمريكية في بغداد: ندعم حق العراقيين في التظاهر السلمي
Reuters Lucas Jackson
السفارة الأمريكية في بغداد
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أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد دعمها لحق العراقيين في التجمع السلمي، مؤكدة استعدادها للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد في البلاد.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها "تدعم حق الشعب العراقي في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه"، معربة عن "ترحيبها بتصريح الحكومة العراقية بأنها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية".

كما أعربت السفارة عن "أسفها على الأرواح التي أزهقت بين المتظاهرين وقوات الأمن"، مشيرة إلى "استعدادها لدعم الشعب العراقي وحكومته في جهودهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وفي خلق الوظائف وتوفير الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي".

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وتأتي تصريحات السفارة الأمريكية في الوقت الذي تشهد فيه بعض المدن والمحافظات في العراق مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، وتخللتها في بعض الحالات أعمال شغب واعتداءات أدت إلى سقوط مصابين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة.

 المصدر: وكالات

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