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دي ميستورا سيشارك  في اجتماع "سوتشي"حول سوريا

أخبار العالم العربي

دي ميستورا سيشارك  في اجتماع
Sputnik Bulat Shaikhinov
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أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا المزمع عقده في 30-31 يوليو الجاري، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت الوكالة الروسية عن مكتب دي مستورا قوله: "لقد تلقى المبعوث الأممي دي ميستورا دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع أستانا من قبل الدول الضامنة، وقبل الدعوة".

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وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى أن فريق من خبراء الأمم المتحدة سيشارك كعادته لتقديم المساعدة الفنية للضامنين، خاصة في موضوع المعتقلين والمختطفين والمفقودين. 

المصدر: "سبوتنيك"

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