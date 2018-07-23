// 26.06.2018 по тикету 15478
دي ميستورا سيشارك في اجتماع "سوتشي"حول سوريا
Sputnik Bulat Shaikhinov
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أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا المزمع عقده في 30-31 يوليو الجاري، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ونقلت الوكالة الروسية عن مكتب دي مستورا قوله: "لقد تلقى المبعوث الأممي دي ميستورا دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع أستانا من قبل الدول الضامنة، وقبل الدعوة".
وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى أن فريق من خبراء الأمم المتحدة سيشارك كعادته لتقديم المساعدة الفنية للضامنين، خاصة في موضوع المعتقلين والمختطفين والمفقودين.
المصدر: "سبوتنيك"
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