قرقاش: ما طلبته محكمة العدل الدولية نفذناه منذ زمن

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، تعليقا على قرار العدل الدولية بشأن قطر، إن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية.

وأفاد الدبلوماسي بأن القضاة الإماراتيين رفضوا المطالب القطرية.

ونشر أنور قرقاش تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".

ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة ودعوا الي ٣ إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 июля 2018 г.

وفي وقت سابق قال قرقاش إن قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، مشيرا إلى أن الأساليب التي تبنتها ومولتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدا عن الاحترام والمراعاة التي ميزت التعامل السياسي في الخليج العربي.

وأضاف أن الدوحة تعاني كما عانا جيرانها من ممارساتها.

للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدا عن الإحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانا جيرانها من ممارساتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 июля 2018 г.

وأقرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بخروقات ارتكبتها الإمارات بحق القطريين منذ الخامس من يونيو 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

وأصدرت المحكمة قرارات ملزمة منها لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين، وإلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي، للسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات.

المصدر: وكالات + تويتر