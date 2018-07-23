لافروف ورئيس هيئة الأركان الروسية يلتقيان بنتنياهو في القدس

أفادت وكالة إنترفاكس ببدء المباحثات بين وزير الخارجية الروسي ورئيس هيئة الأركان العامة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وتأتي مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، مع نتنياهو، بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين.

ووفقا لمصدر في الحكومة الإسرائيلية، فإن نتنياهو سيلتقي الوفد الروسي، لبحث حزمة من الملفات أهمها آخر التطورات في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية.

المصدر: وكالات