الأوقاف الفلسطينية تحذر بعد سقوط حجارة من حائط البراق

سقطت صباح اليوم الاثنين حجارة من الجدار الاستنادي للحرم القدسي الشريف (حائط البراق) في القدس الشرقية المحتلة، وسط تخوف الفلسطينيين من الحفريات التي تجريها إسرائيل تحت الحرم.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، إن الحفريات الإسرائيلية التي يتم التحذير منها يوميا، والتي تتم صباح مساء أسفل المسجد الأقصى وحوله، والتي ظهرت اليوم إحدى نتائجها، ستكون لها انعكاسات حقيقية وخطيرة على بنية المسجد الأقصى وأسسه وأسواره.

ودعا ادعيس لضرورة العمل الجاد والسريع لحماية المسجد الأقصى كمكان وقفي ديني حضاري تاريخي، فهذا التطور الخطير، يجب أن ينظر له بجدية بالغة.

وطالب الوزير الفلسطيني منظمة اليونسكو بالوقوف أمام هذا الحادث الخطير الذي يدعوهم لمتابعته والتدقيق في مسبباته الحقيقية، خاصة في ظل القرار الأخير لها حول حماية البلدة القديمة في القدس، واعتبار حائط البراق مكانا خالصاً بالمسلمين.

المصدر: وكالات