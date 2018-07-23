// 26.06.2018 по тикету 15478
القضاء العراقي يجمد قانون "امتيازات النواب" بعد طعن العبادي
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أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بوقف العمل بالمواد المطعون بها من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في قانون مجلس النواب في البلاد.
وطعن العبادي أمس أمام المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب، الذي تبناه مجلس النواب قبل حله، وطالب المحكمة بإيقاف العمل به.
ويؤكد خبراء حقوقيون أن القانون يمنح النواب "امتيازات مالية كبيرة"، وبموجبه أصبح بإمكان النائب الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته ليوم واحد فقط.
المصدر: وكالات
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