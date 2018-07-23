مقتل محام تطوع للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين في البصرة

اغتالت مجموعة مسلحة مجهولة، اليوم الاثنين، المحامي جبار محمد الكرم في محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات كبيرة ضد الفساد وسوء الخدمات منذ أسبوعين تقريبا.

وأكد رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة البصرة قاسم العطبي في تصريح لـRT مقتل المحامي، قائلا: "الجهة التي اغتالته مجهولة، وسنعمل مع السلطات لكشفها".

وأبلغ نشطاء في العراق مراسلنا أن المحامي القتيل، تطوع الأسبوع الماضي للدفاع عن المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء تظاهرات محافظة البصرة.

الشهيد المحامي جبار محمد الكرم (الثاني من جهة اليسار) أغتيل اليوم إمام مركز شرطة حي الهادي وسط البصرة على يد مجموعة مسلحين مجهولين

قبل أيام أعلن الشهيد عن أستعداده للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين مجاناً#save_the_iraqi_peoplepic.twitter.com/hsYQ02hnxd — BEN (@1Basrah) 23 июля 2018 г.

المصدر: RT