السعودية تحكم بالسجن 9 سنوات على بحريني أدين بتمويل الإرهاب

‏‫أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية الاثنين، حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم بحريني الجنسية بتقديم الدعم المادي للجماعات الإرهابية والمشاركة في مظاهرات القطيف.

وأفادت المحكمة بأن المتهم قدم دعما ماليا لأخيه المطلوب أمنيا، وسعى لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة في مظاهرات ومسيرات في القطيف.

وأضافت أن المظاهرات تخللها ترديد هتافات تحريضية ومسيئة لولاة الأمر، وأن المدان التقى وتواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا وتستر عليهم، مع علمه بكونهم مطلوبين، كما تستر على مكان تواري أخيه المطلوب أمنيا، وغطى على استخدام أخيه سيارة بدون لوحات لتضليل رجال الأمن.

كما أضافت المحكمة أن المتهم سيتم طرده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته مع حرمانه النهائي من دخول المملكة.

المصدر:صحيفة سبق