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عقيد قديم لم ينسه السيسي

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عقيد قديم لم ينسه السيسي
gomhuriaonline
الضباط الأحرار
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منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام النيل لاسم عقيد أركان الحرب يوسف منصور صدّيق عضو مجلس ثورة 23 يوليو 1952، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية المصرية.

ولد‏ العقيد صدّيق في محافظة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ في‏ 3 ‏يناير‏ 1910، وكان والده وجده من ضباط‏ ‏الجيش‏ ‏المصري‏، وشارك والده اليوزباشي منصور صديق في حرب استرداد السودان وقضى خدمته بالسودان وتوفي عام 1911.

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التحق‏‏ يوسف منصور ‏بالكلية‏ ‏الحربية‏، ‏وتخرج‏ فيها‏ ‏عام‏ 1933، ‏‏وتخصص‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏التاريخ‏ ‏العسكري‏ ‏وحصل‏ ‏على‏ ‏شهادة‏ ‏أركان‏ ‏الحرب‏ ‏عام‏ 1945‏م‏.

‏وبمجرد‏ ‏أن‏ ‏تخرج‏ من الكلية الحربية،‏ ‏التحق‏ ‏بإحدى ‏الكتائب‏ ‏في السلوم‏ ‏وبدأ بممارسة ‏نشاطه‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحزاب،‏ ‏وخاصة اليسار‏ ‏المصري.

‏وعندما‏ ‏نشبت‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الثانية‏ ‏في‏ ‏أواخر‏ ‏الثلاثينيات‏ ‏شارك‏ ‏في‏ ‏القتال‏ ‏الدائر‏ ‏بالصحراء‏ ‏الغربية،‏ ‏كما‏ ‏شارك‏ ‏في‏ ‏حرب‏ ‏فلسطين‏ 1948‏.

بدأت‏ ‏علاقة‏ ‏يوسف‏ ‏صديق‏ ‏بالضباط‏ ‏الأحرار‏ ‏عندما‏ ‏تعرف‏ ‏على‏ ‏النقيب‏ ‏وحيد‏ جودة‏ ‏رمضان‏ ‏إبان‏ ‏حرب‏ ‏فلسطين‏ 1948، ‏وبعدها‏ ‏بثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏عرض‏ ‏عليه‏ ‏وحيد‏ ‏رمضان‏ ‏الانضمام‏ ‏للضباط‏ ‏الأحرار‏ ‏فلم‏ ‏يتردد‏ ‏في‏ ‏الموافقة.

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وعندما‏ ‏وقعت‏ ‏أزمة‏ ‏فبراير‏ ‏ومارس‏  1954، ‏طالب‏ ‏يوسف‏ ‏صديق‏ ‏في‏ ‏مقالاته‏ ‏لمحمد‏ ‏نجيب‏ ‏بضرورة‏ ‏دعوة‏ ‏البرلمان‏ ‏المنحل‏ ‏ليمارس‏ ‏حقوقه‏ ‏الشرعية‏، ‏وتأليف‏ ‏وزارة‏ ‏ائتلافية‏ من ‏قبل‏ ‏التيارات‏ السياسية‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏الوفد‏ ‏والإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏والاشتراكيين‏ ‏والشيوعيين،‏ ‏وعلى‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏اعتقل‏ ‏هو‏ ‏وأسرته، ‏وأودع‏ ‏السجن‏ ‏الحربي‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ 1954، ‏ثم‏ أفرج‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏مايو‏ 1955 ‏وحددت‏ ‏إقامته‏ ‏بقريته‏ ‏بقية‏ ‏عمره إلى أن توفي في ‏31 ‏مارس‏ 1975.‏

المصدر: الجمهورية

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