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عودة مئات اللاجئين السوريين من لبنان إلى القلمون في ريف دمشق

أخبار العالم العربي

عودة مئات اللاجئين السوريين من لبنان إلى القلمون في ريف دمشق
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عاد 850 لاجئا سوريا من عرسال في الأراضي اللبنانية إلى منازلهم في بلدات وقرى منطقة القلمون في ريف دمشق، وذلك عبر معبر الزمراني الحدودي.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية أنه عادت اليوم عشرات الأسر تضم نحو 1000 مدني ومعظمهم من الأطفال والنساء الذين هجرتهم التنظيمات الإرهابية باتجاه لبنان.

وأشارت "سانا" إلى أن عناصر من الجيش السوري كانوا في استقبالهم على الجانب السوري من الحدود، بعد أن نظم الأمن العام اللبناني ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين الأممي والصليب الأحمر اللبناني، عودتهم.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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