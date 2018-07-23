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جان إيف لودريان يعمل على ترتيب البيت الليبي

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جان إيف لودريان يعمل على ترتيب البيت الليبي
Reuters
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان - أرشيف
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وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، إلى طرابلس قادما من تونس في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الليبيين.

ونقلت "بوابة الوسط" عن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن "فرنسا من الدول الداعمة لعودة سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على إيرادات النفط التي تصرف على الشعب الليبي بشكل متوازن في كل أرجاء البلاد".

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ووجه سيالة الشكر لفرنسا على هذا الموقف، وموقفها بشكل عام الداعم لليبيا.

هذا، وينتظر أن يجري رئيس الدبلوماسية الفرنسية مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب مصادر أوروبية ومحلية.

وتأتي هذه الزيارة، غداة مباحثات أجراها وزير الخارجية الفرنسي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بحث خلالها التطورات والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا.

المصدر: بوابة الوسط

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