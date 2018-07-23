باريس: فرق الأمم المتحدة ستوزع مساعداتنا في سوريا

أعلنت باريس أن فرق الأمم المتحدة هي التي ستتولى توزيع المساعدات التي أرسلتها مؤخرا إلى سوريا على متن طائرات شحن روسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم إن الأمم المتحدة ستتولى توزيع المساعدات التي أرسلتها مؤخرا إلى سوريا بموجب المبادرة الفرنسية - الروسية.

ونقلت طائرة "آن-124" الروسية من مطار شاترو الفرنسي إلى قاعدة حميميم بسوريا 44 طنا من المساعدات الإنسانية الفرنسية في أولى بواكير التعاون الروسي الفرنسي على الساحة السورية.

وتشمل المساعدات التي سيتم توزيعها على المدنيين السوريين، الأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس والخيام والمعدات الطبية وغير ذلك من مستلزمات صحية أساسية.

وقالت مصادر محلية حينها إن مركز المصالحة الروسي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، سيقوم بتوزيع الأدوية والمواد الطبية على سكان الغوطة الشرقية ومدينة دوما لتستخدم في حالات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري، حيث يوجد نقص كبير وحاجة ماسة للمواد الطبية الأساسية.

وتم إرسال الشحنة الإنسانية إلى سوريا وفقا لاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون للـ24 من مايو الماضي في سان بطرسبورغ الروسية، حيث اتفق الرئيسان آنذاك على تنفيذ مشروع مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها من المنكوبين في سوريا.

المصدر: RT