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وزير الخارجية ورئيس الأركان الروسيان إلى إسرائيل بتكليف من بوتين

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وزير الخارجية ورئيس الأركان الروسيان إلى إسرائيل بتكليف من بوتين
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أفادت وكالة "تاس" بأن وزير الخارجية الروسي ورئيس هيئة الأركان العامة سيلتقيان الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكليف من الرئيس بوتين، لبحث جملة من القضايا يتصدّرها الوضع في سوريا.

ونقل مراسل "تاس" عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي كلا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف اليوم في القدس، لبحث حزمة من الملفات أهمها آخر التطورات في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية.

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والتقى نتنياهو الرئيس الروسي بوتين في الـ11 من يوليو في موسكو، حيث بحث الطرفان سبل حل القضية الفلسطينية، وأكد نتنياهو أن المباحثات الروسية الإسرائيلية خلقت فرصة جيدة لضمان تحقيق الأمن وتعزيز الثقة في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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