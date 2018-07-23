مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فتى في الـ15 من عمره، وأصيب العشرات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم في مخيم الدهيشة في بيت لحم في الضفة الغربية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الشابين محمد عدنان أبو عياش وجمال الصرعاوي.

وأفادت مصادر محلية لـ"معا" بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام أعداد كبيرة من أفراد الجيش الإسرائيلي للمخيم.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مما أدى إلى مقتل الطفل أركان ثائر مزهر 15 عاما وإصابة العشرات بحالات اختناق.

المصدر: "معا"