السفير العراقي: بغداد لن توافق على نشر قواعد أمريكية دائمة

أكد السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور العذاري، في معرض تعليقه على تقارير إعلامية، أن بغداد لن توافق على نشر قواعد أمريكية دائمة في العراق.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الدبلوماسي العراقي قوله في تصريح خاص، إنه لا يعلم إن كانت لدى الولايات المتحدة خطط لإنشاء قواعد عسكرية في العراق،

وقال: "لا أعتقد أن هذا صحيح، لأن الولايات المتحدة سحبت قواتها من العراق في عام 2011 ولا تنوي نشر قواعد دائمة هنا.. من تبقى من عسكريين أمريكيين في البلاد يقدمون الدعم الاستشاري، لكن لا يوجد أي حديث عن إنشاء قواعد عسكرية".

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وفي الوقت نفسه، أكد السفير العراقي، أنه في حال أرادت واشنطن حقا نشر قواعد عسكرية في البلاد، فإن الحكومة العراقية ستقول "لا"، حسب تعبيره.

وقال: "لا أعتقد أننا سنوافق على الوجود المستمر للقواعد الأمريكية، وقد صرحت الحكومة العراقية مرارا بأنه ليس لدينا أي قواعد أمريكية.. نحن ننطلق من حقيقة أن سيادة العراق هي أولوية أولى، لذلك فإن قرار وجود قواعد عسكرية، تتخذه الحكومة فقط (وليس سواها)".

المصدر: تاس