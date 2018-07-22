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أول حالة انتحار بسبب "الحوت الأزرق" في اليمن

أخبار العالم العربي

أول حالة انتحار بسبب
Reuters David Gray
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أقدم صبي (يبلغ من العمر11 عاما) في اليمن على الانتحار بسبب لعبة "الحوت الأزرق"، السيئة الصيت، والتي حظرت في العديد من الدول.

وأقدم الطفل اليمني أمجد، على الانتحار داخل منزل ذويه في صنعاء، بعد إدمانه لعبة "الحوت الأزرق".

وقال مصدر مقرب من عائلة الفتى أمجد إنه "كان يقوم بتصرفات غريبة قبل إقدامه على الانتحار منها التجول في المنزل في ساعة متأخرة من الليل".

وهذه أول حالة انتحار لطفل تسجل في اليمن بسبب هذه اللعبة المميتة، علما أنه تم تسجيل حالات مشابهة في دول عربية منها السعودية ولبنان.

وحذّر عدد من المهتمين والخبراء من مثل هذه الألعاب، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق بعض المتصفحات الخاصة، وطالبوا بمراقبة الأجهزة الذكية للأطفال والمراهقين ومتابعتهم بشكل مستمر لحمايتهم من الوقوع ضحية لمثل هذه الألعاب.

ولعبة "الحوت الأزرق" تستهوي الأطفال والمراهقين، وتتكون من مجموعة من التحديات تمتد لـ50 يوما، وفي التحدي النهائي يُطلب من لاعبها قتل نفسه.

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المصدر: إرم نيوز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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