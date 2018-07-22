جعجع يدعو لاستغلال فرصة الترتيبات بين موسكو وواشنطن لإعادة السوريين

أكد رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع أن هناك ترتيبا يعد بين الروس والأمريكيين لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى أراضيهم بضمانة روسية أمريكية، وترتيبات روسية عملية في سوريا.

وقال جعجع: "هذا خبر سار بالنسبة لنا كلبنانيين، ومن المهم جدا أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذه الفرصة من أجل أن يستفيد لبنان بأقصى ما يمكن من هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن الظروف والصدف شاءت أن يكون لوزير الخارجية جبران باسيل زيارة مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن، حيث سيكون لديه فرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأمريكيين ومن ثم الروس بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه.

وأضاف: "من المهم جدا أن لا نفوت هذه الفرصة على أنفسنا، وأن تقوم وزارة الخارجية اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة من أجل تحقيق الهدف المنشود".



وأكد على دعمه جهود باسيل لتحقيق "الخرق المطلوب في لحظة مؤاتية، وفي ملف بات يشكل أولوية ضمن الأولويات اللبنانية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام