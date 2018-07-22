واشنطن تطلق حملة لتضييق الخناق على إيران

قال مسؤولون أمريكيون مطلعون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشن حملة من الخطب والاتصالات على الانترنت بهدف الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي ودعمها جماعات مسلحة.

وأطلق أكثر من 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين هذه الحملة التي يدعمها وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والتي تهدف إلى العمل بالتنسيق مع حملة ترامب لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال إعادة فرض عقوبات صارمة عليها.

وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن الحملة تصور الزعماء الإيرانيين بصورة فظة مستخدمة أحيانا معلومات مبالغا فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى ومن بينها تصريحات لإدارات سابقة.

وزادت كثافة هذه الحملة منذ انسحاب ترامب من اتفاق عام 2015 الذي وقعت عليه سبع دول لمنع إيران من صنع أسلحة نووية.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على الحملة، وامتنعت أيضا وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق بشكل محدد بما في ذلك دور بومبيو.

من جهته رفض مسؤول إيراني كبير الحملة قائلا إن الولايات المتحدة حاولت دون جدوى تقويض الحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، "محاولاتهم ستبوء بالفشل مرة أخرى".

المصدر: رويترز