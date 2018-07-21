// 26.06.2018 по тикету 15478
أمير قطر سيتوجه غدا في زيارة رسمية لبريطانيا
AFP KARIM JAAFAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjrf
أفادت مصادر إعلامية قطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيغادر البلاد غدا الأحد في زيارة رسمية إلى لندن بدعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأضافت المصادر أن الأمير القطري سيبحث الثلاثاء المقبل، مع رئيسة الوزراء البريطانية "توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية".
كما سيلتقي الأمير القطري خلال الزيارة، عددا من الوزراء البريطانيين وكبار المسؤولين في المملكة المتحدة.
المصدر: وسائل إعلام قطرية
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)