أمير قطر سيتوجه غدا في زيارة رسمية لبريطانيا

أفادت مصادر إعلامية قطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيغادر البلاد غدا الأحد في زيارة رسمية إلى لندن بدعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأضافت المصادر أن الأمير القطري سيبحث الثلاثاء المقبل، مع رئيسة الوزراء البريطانية "توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية".

كما سيلتقي الأمير القطري خلال الزيارة، عددا من الوزراء البريطانيين وكبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام قطرية