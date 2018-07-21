الرئاسة المصرية: زيارة السيسي للسودان نقلة في العلاقات بين بلدينا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان، تاريخية وتمثل استثمارا للجهود التي بذلت خلال السنوات الـ4 الماضية.

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وقال راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" المحلية، مساء اليوم السبت: "هذه الزيارة بالطبع مهمة وتاريخية وتعتبر خطوة هامة جدا للأمام، وهي بمثابة استثمار للسنوات الـ4 الماضية للمباحثات والجهود السياسية الكبيرة جدا على مستوى الدولتين... لإعادة صياغة العلاقات بين مصر والسودان وعودتها إلى طبيعتها".

وشدد على أن هذه الزيارة "تأكيد للروابط التاريخية" بين مصر والسودان، وتعتبر نقلة نوعية في العلاقات المصرية السودانية"، لافتا إلى أنها الأولى للسيسي خلال الفترة الرئاسية الثانية له.

واعتبر راضي أن السودان يشترك مع مصر في كثير من المجالات، مشيرا إلى أن هناك تبادلا في المعلومات بينهما، وهناك عامل مشترك أيضا في الأمن بين البلدين، ومجالات أخرى مشتركة بين مصر والسودان.

وعقد الرئيس المصري، الجمعة لقاء في الخرطوم مع نظيره السوداني، عمر البشير، أكد عقبه أن الروابط التي تجمع بين مصر والسودان لا توجد بين أي بلدين في العالم، مشددا على أن أمن واستقرار دول الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

المصدر: صدى البلد + وكالات