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السعودية تحظر التعامل مع جمعية الإصلاح الكويتية

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السعودية تحظر التعامل مع جمعية الإصلاح الكويتية
Reuters Faisal Nasser
الرياض
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حذرت السلطات السعودية في تعميم إلى الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المملكة، التعامل مع "جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية".

وذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، أن التعميم صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التحذير جاء بناء على برقية موجهة من الجهات المختصة إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب هذا الإجراء جاء بعد توافر معلومات عن أن "جمعية الإصلاح الكويتية" لها علاقة بجماعة الإخوان التي تصنفها المملكة "إرهابية".

وشدد التعميم على تجنب تعامل الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المملكة، مع "جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية"، وكذلك مع أي جمعية مشابهة تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظمات والجمعيات المصنفة إرهابية".

وتعد جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية من أكبر وأقدم الجمعيات الخيرية في الكويت، وتأسست في يونيو عام 1963.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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