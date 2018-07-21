تجدد التظاهرات في بغداد والسلطات تقطع الطرق

تجددت في العاصمة العراقية بغداد اليوم، التظاهرات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، فيما فرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة من خلال قطع الطرق المؤدية لساحة التحرير.

ولليوم الثاني على التوالي تتجدد المظاهرات في بغداد بعد مظاهرات الأمس، التي شهدت مقتل متظاهرين وجرح واعتقال العشرات.

ورفع المتظاهرون نفس الشعارات التي رفعوها أمس، كما أطلقوا شعارات تندد بالعنف الذي استخدمته القوات الأمنية العراقية ضدهم.

المصدر: RT