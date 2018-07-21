العثماني يتحدث عن أطراف تسعى للوقيعة بين حزبه والملك المغربي

حثّ رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني أعضاء حزبه على التمسك بمبدئية الملكية كضامن للثوابت الدستورية الأساسية.

وكشف العثماني خلال كلمة ألقاها في "الندوة الوطنية للحوار الداخلي" عن "وجود جهات تلعب دور السعاية والوشاية للإيقاع بين حزب العدالة والتنمية والملك شخصيا".

وقال رئيس الحكومة المغربية إن "أي شيء مقبول في النقاش السياسي إلا الإساءات الكاذبة التي تمارسها بعض القيادات الحزبية"، مؤكدا أن "ذلك لن يؤثر على مسار الحزب، الذي تعرض منذ نشأته لسيل من الإساءات عن طريق التشكيك في مواقفه ... ووصلت ببعض الجهات إلى حد المطالبة بحل الحزب".

وأوضح العثماني أن الحزب "سيرد بأساليبه الخاصة في الوقت المناسب على هذا التشكيك لأنه لا يمكن القبول بمثل هذه الأمور"، موردا ضمن السياق نفسه أن "مثل هذه المحاولات لن تستفز الحزب لأن جميع الإخوان واعون بصعوبة المرحلة التي تمر منها البلاد".

وعن الوضع السياسي العام في البلاد، أقرّ رئيس الحكومة بأنه "يتسم بعدد من الصعوبات والتحديات"، لكنه أورد في المقابل أن "على الفرقاء السياسيين أن يتحلوا بمستوى عالٍ من النضج".

المصدر: هيبريس