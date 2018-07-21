سوريا: تحرير بلدات وقرى في ريف القنيطرة الجنوبي

أكد مصدر عسكري سوري، أن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير عدد من قرى وبلدات ريف القنيطرة الجنوبي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن المصدر العسكري، أن القرى والبلدات التي حررت شملت نبع الصخر، والمربعات، والمنيطحات، ومجدوليا، وكوم الباشا، وعين الباشا، وأم باطنة، وممتنة، ورسم الخوالي، ورسم الحلبي، وزبيدة، والمشيرفة، بالإضافة إلى اليرزن.

وذكر مصدر عسكري في وقت سابق، أن الجيش حرر قرى وبلدات في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة، وأن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من عناصر الجماعات الإرهابية وتدمير أسلحتهم وعتادهم وإرغام من تبقى منهم على الفرار.

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وتسلم الجيش من المجموعات المسلحة في بلدتي المزيريب واليادودة 7 دبابات و3 عربات مدرعة وعتادا متنوعا، وذلك في إطار تسليم السلاح الثقيل والمتوسط بموجب الاتفاق المبرم بين دمشق والمسلحين برعاية روسية.

المصدر: سانا