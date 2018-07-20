الجيش الإسرائيلي يهدد بتصفية رئيس المكتب السياسي لحماس

وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدا إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قال فيه إنه " لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب".

وقال أدرعي في تغريدة: "السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأن الحبل سينقطع في وقت ما".

واتهم أدرعي في تغريدته، قائد حماس بأنه اختار تأزيم الوضع في القطاع.

#السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع #إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما.

بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان #غزة، والمساس بهم، وبدلًا من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه. من المهم أن تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب. #عاجلpic.twitter.com/G9zJ1A4hvE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 20 июля 2018 г.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل أحد عناصره عند حدود قطاع غزة، وحمل حركة حماس المسؤولية، تلاه مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة.

وجاءت هذه التطورات في سياق إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم واسع على القطاع بحجة الرد على إطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لغزة.

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ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت سابق سلسلة غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 4 فلسطينيين 3 منهم من كتائب القسام، والرابع مواطن قتل أثناء وجوده شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة.

المصدر: وكالات