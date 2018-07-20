مركز المصالحة الروسي: مسلحو إدلب يحاولون اقتحام ريف حمص

أكد رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء ألكسي تسيغانوف، محاولات مسلحين من ريف محافظة إدلب اقتحام الجزء الشمالي لريف محافظة حمص، باستخدام انتحاريين وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال تسيغانوف: "ما يشكل مصدر قلق خاص، الوضع في ريف محافظة إدلب، حيث يلاحظ تفعيل جماعات مسلحة غير شرعية انضمت إلى الجماعة الإرهابية (جبهة النصرة).. حاولت اختراق الجزء الشمالي من ريف محافظة حمص باستخدام الإرهابيين الانتحاريين، وكذلك الهجوم على مواقع للقوات الحكومية في ريف اللاذقية.. بالإضافة إلى ذلك، تطلق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات من الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون".

إقرأ المزيد

وسلم مسلحون في منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية من البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، دبابة ومدرعة وكمية كبيرة من الذخائر، وذلك بفضل المحادثات التي نظمها الجيش الروسي.

وأضاف تسيغانوف أن حوالي 300 شخص خرجوا من أراض تسيطر عليها تشكيلات مسلحة غير شرعية، من خلال نقطة العبور كفر شمس.

وقال تسيغانوف إن 116 شخصا عادوا إلى الغوطة الشرقية خلال اليوم الماضي، كما عاد من لبنان إلى محافظة ريف دمشق 293 لاجئا سوريا.

المصدر: تاس