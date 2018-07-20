انتشال أكثر من 1200 جثة من مقابر جماعية في الرقة

أعلنت لجنة إعادة الإعمار التابعة لما يسمى بـ "مجلس الرقة المدني" انتشال نحو 1236 جثة من 3 مقابر جماعية في الرقة.

وذكرت اللجنة أن عددا من الجثث المدفونة لا يزال تحت أنقاض المنازل وفي أماكن لم يتم التعرف عليها بعد.

ويستمر العمل لانتشال الجثث من المقابر بالقرب من حديقة الحيوانات السابقة. وحسب الرجال العاملين على انتشال الجثث، فإن المقابر مليئة بها، وغالبية الجثث تعود للمدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنين.

وبدأت عمليات انتشال الجثث من المقابر الجماعية في عام 2018، بعد تحرير "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمدينة الرقة من قبضة تنظيم "داعش" في أكتوبر العام الماضي.

وكانت الرقة عاصمة لـ "الخلافة" التي أعلنها التنظيم الإرهابي على الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق منذ نهاية عام 2013.

المصدر: RT