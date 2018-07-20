// 26.06.2018 по тикету 15478
المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصادق على توجيه ضربة عسكرية لغزة
Reuters Reuters Stringer
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أفادت صحيفة معاريف العبرية، بمصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات في سياق إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم واسع على القطاع بحجة الرد على إطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لغزة.
ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت سابق سلسلة غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 4 فلسطينيين 3 منهم من كتائب القسام، والرابع مواطن قتل أثناء وجوده شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة.
المصدر: وكالات
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