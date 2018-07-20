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السعودية تعلن موقفها من إقرار الكنيست قانون"الدولة القومية للشعب اليهودي"

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن موقفها من إقرار الكنيست قانون
Reuters Ammar Awad
الكنيست الإسرائيلي
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)  ما يسمى بقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر الدبلوماسي السعودي أن من شأن هذا القانون تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا المسؤول السعودي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون وكل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.

المصدر: سبق

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