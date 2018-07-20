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بومبيو: ترامب وبوتين ناقشا التسوية السورية وكيفية عودة اللاجئين

أخبار العالم العربي

بومبيو: ترامب وبوتين ناقشا التسوية السورية وكيفية عودة اللاجئين
AFP Yuri KADOBNOV
لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هلسنكي
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صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بحثا خلال قمتهما في هلسنكي التسوية السورية وكيفية عودة اللاجئين.

وقال بومبيو للصحفيين في أعقاب اجتماع مغلق مع ممثلي مجلس الأمن الدولي: "جرت بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين مناقشة الوضع في سوريا وكيفية عودة اللاجئين إلى منازلهم. وهذا ما نعمل عليه جميعا الآن".

وأضاف أنه "من المهم بالنسبة للعالم أن يكون اللاجئون قادرين على العودة إلى وطنهم في الوقت المناسب ومن خلال آلية طوعية".

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وشدد بومبيو على أهمية المباحثات بين الرئيسين ترامب وبوتين. وأعرب عن أمله بأن يلتقي الرئيسان في واشنطن الخريف المقبل، مشيرا إلى أنه "مسرور لمواصلة اللقاءات بين الرئيسين".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الخميس أن دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن في الخريف المقبل.

المصدر: وكالات

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