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لأول مرة في تاريخ مصر.. "مدبولي" يقترح على نفسه إنشاء مشروع ويوافق عليه

مال وأعمال

لأول مرة في تاريخ مصر..
Reuters
رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان مصطفى مدبولي
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لطالما رافقت روح الفكاهة المجتمع المصري حتى في أكثر المواقف جدية، بدليل هذا الخبر الذي نقلته وسائل الإعلام المصرية عن رئاسة الحكومة اليوم.

وقالت المصادر الإعلامية إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اقترح على نفسه، إنشاء مشروع في أسيوط بصفته وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الوزراء المصري.

ووافق مدبولي الثاني (وزير الإسكان) على اقتراح مدبولي الأول بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، مشروع منفعة عامة فى أسيوط، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لرئيس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بطول 22.6 كيلومتر من أعمال المنفعة العامة.

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وأوضح مدبولى، فى حيثيات الموافقة، أن القرار جاء بناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء نفسه.

المصدر: الوطن

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