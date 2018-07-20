// 26.06.2018 по тикету 15478
مراسلنا: القوات الأمنية تفرق متظاهرين في بغداد وتعرض بعضهم للضرب
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أفاد مراسلنا بتعرض بعض المتظاهرين وسط بغداد للضرب من قبل القوات الأمنية بعد وصولهم إلى جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.
وقال المراسل أن قوات مكافحة الشغب بدأت بتفريق المتظاهرين في بغداد بعد حدوث مناوشات بينهم وبين القوات الأمنين.
وأضاف أن قوات مكافحة الشغب استخدمت الهروات وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين تجمعوا مساء اليوم الجمعة.
المصدر: RT
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